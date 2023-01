Tetto in fiamme, due abitazioni coinvolte. Quattro squadre di pompieri per domare il rogo – VIDEO

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Notte “di fuoco” a Chiampo dopo l’allarme lanciato poco prima di mezzanotte a causa dell’incendio del sottotetto di un’abitazione locale in via Zonati, estesosi all’edificio attiguo. Un evento inatteso che ha fatto concentrare nello scenario d’intervento ben quattro diverse squadre dei vigili del fuoco provenienti dalle caserme del Vicentino: ad affiancare il team del 115 giunto per primo sul posto, quello di Arzignano, sono stati infatti i pompieri giunti dal comando di Vicenza e dalle sedi periferiche di Schio e Thiene.

I “rinforzi” hanno permesso di agire con maggiore tempestività sull’incendio, che non ha provocato intossicazioni o ustioni a component delle famiglie residenti ma che rischiava di propagarsi ulteriormente.

A impedire uno scenario così pericoloso sono stati i 14 operatori impiegati per tutta la notte tra domenica e lunedì sulle colline chiampesi, utilizzando tre autopompe, due autobotti e il mezzo speciale con installata l’autoscala utilizzata per raggiungere la copertura degli edifici e “puntare” le pompe a debita distanza di sicurezza. Le squadre operative hanno sezionato parte del tetto ventilato per bloccare le fiamme, evitando un incendio generalizzato di tutto il blocco di case di contrada.

A venire danneggiati, oltre alle tegole e alla struttura del tetto in generale, anche alcuni pannelli dell’impianto fotovoltaico. Le fiamme, probabilmente innescate dallo scarico di un termocamino, hanno interessato due proprietà con danni da incendio fumo e percolazione alle mansarde dei sottotetti di cui è stato inibito l’uso.