Vola per oltre 10 metri durante un’arrampicata, ferito un 72enne

Un grave incidente ha visto protagonista un appassionato di arrampicata, questa mattina poco dopo le 9.30 in località Chiampo. L’uomo, L.D.S. di 72 anni era in compagnia del figlio per passare alcune ora nella palestra di roccia in Contrada Zonati. All’improvviso il climber ha perso la presa con la parete rocciosa cadendo rovinosamente per oltre 10 metri sotto gli occhi attoniti del suo compagno di scalata.

Scattati immediatamente i soccorsi con l’ambulanza in arrivo da Arzignano assieme a quattro operatori del soccorso alpino, al momento del loro arrivo l’uomo era incosciente con vistose ferite al volto. Dopo pochi minuti è giunto anche l’elissocorso, con a bordo una equipe medica in arrivo da Verona. Il ferito, caduto in un dirupo, è stato prima fatto salire con un paranco per poi essere recuperato con il verricello e, successivamente, trasportato all’ospedale San Bortolo di Vicenza dove gli è stato riscontrato lesioni da trauma cranico, ma non risulta in pericolo di vita.