Allarme incendio in contrada, residenti e pompieri “soffocano” le fiamme sul nascere

Serata di lavoro con necessità di intervento rapido per i vigili del fuoco del distaccamento Ovest Vicentino, chiamati alla missione d’emergenza in una contrada di Crespadoro, in via Bauce, per limitare i danni causati da un incendio sul nascere in un’abitazione privata.

Da dire subito che nessuna persona risulta ferita o rimasta intossicata dai fumi sprigionatisi poco dopo le 20 di martedì sera dall’edificio. Il problema sarebbe scaturito dal vano tecnico di una casa in fase di ristrutturazione, con origine in un probabile cortocircuito elettrico. Gli inquilini dello stabile nel frattempo avevano già provveduto ad arginare il focolaio con degli estintori fino all’arrivo degli specialisti del soccorso.

La pronta segnalazione giunta al 115 ha permesso alle squadre di pompieri di raggiungere l’area di intervento in pochi minuti, partendo dalla caserma di Arzignano, impiegando in tutto dieci operatori al fine di evitare che le fiamme in avvio si propagassero creando altri pericoli, in particolar modo vista la contiguità di altre abitazioni della contrada di via Bauce. Quattro invece gli automezzi in dotazioni utilizzati per l’uscita serale, tra cui un’autopompa e un’autobotte e 10 operatori.

Al termine delle operazioni di spegnimento e completa bonifica – completate intorno alla mezzanotte di ieri – dell’area soggetta alla criticità emersa, si sono avuti riscontri evidenti di danni da fumo al primo piano dell’abitazione. Si verificheranno i dispositivi di inverter e batterie di accumulo dell’impianto fotovoltaico, per risalire all’origine primaria dell’incendio.