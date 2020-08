Mine da cava al Durlo: attesi gli artificieri in contrada per liberarsi del sospetto esplosivo

Sgradita sorpresa quella in cui si sono imbattuti i nuovi proprietari di un rustico datato a Durlo di Crespadoro, una vecchia abitazione di una contrada in procinto di essere sistemata e trasformata in seconda casa per le vacanze tra i monti e i boschi locali, come altre della zona. Durante lo sgombro dei materiali e mobilio all’interno della casa su più piani, gli incaricati si sono trovati di fronte a dei “candelotti” sospetti, vale a dire del materiale esplosivo.

Credendo potesse trattarsi di dinamite o qualcosa di simile, per cautela gli esploratori per caso hanno abbandonato le pulizie e hanno chiesto aiuto alle forze dell’ordine, carabinieri in particolare. La “patata bollente”, dopo la messa in sicurezza dell’area, passerà ora in mano al nucleo di artificieri, che si occuperanno di far brillare l’esplosivo in luogo sicuro.

L’episodio risale ai giorni scorsi. Il ritrovamento dei candelotti probabili residui di materiale esplosivo utilizzato di solito nelle miniere sarebbe avvenuto in contrada Troiani, località di fatto disabitata dalla popolazione locale dell’Alta Valchiampo ma dove si trovano alcune proprietà utilizzate nel periodo estivo o nei weekend. Come riporta il Giornale di Vicenza nell’edizione odierna, una di questa sarebbe stata evacuata per precauzione, una volta venuti a conoscenza del pericolo, per quanto relativo, visto che l’immobile di fatto risulta abbandonato da parecchi anni.

Si tenderebbe ad escludere che si tratti di residuato bellico, più probabile che qualcuno in passato abbia lasciato in deposito i candelotti, poi rimasti a far compagnia alla polvere forze per decenni. Toccherà ai carabinieri della stazione locale il difficile compito di risalire all’origine della deposizione degli stessi, una missione tutt’altro che facile considerando il tempo trascorso e l’assenza di testimoni in vita. Un occhio di riguardo è andata anche alle altre abitazioni della zona, una decina in tutto, parte delle quali riqualificate e altre in stato di abbandono.