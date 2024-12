Domenica il bomba-day: 100 evacuati, chiusure sull’A4 e treni fermi sulla tratta Vicenza-Verona

Si avvicina a compimento il conto alla rovescia che porta a domenica 15 dicembre 2024 e al bomba-day bis di Montebello, dove sarà evacuata l’area intorno a contrada Ronchi per il disinnesco di un ordigno bellico riemerso ai primi di novembre scorsi nell’ambito degli scavi per la linea Tav. Si tratta di una bomba sganciata dall’alto, inesplosa, risalente alla Seconda Guerra Mondiale e di fabbricazione americana.

Tutto pronto e studiato negli uffici di Questura e Prefettura nei minimi dettagli in funzione dell’intervento risolutivo, che si concluderà in poche ore, affidato come da prassi già vista ad aprile 2022 per la parte esecutiva ai militari dell’8° Reggimento Genio Guastatori Paracadutisti “Folgore” in arrivo base operativa di Legnago, nel Veronese.

Alle forze dell’ordine ingaggiate per l’evento straordinario spetta la vigilanza sulle abitazioni che saranno evacuate di prima mattina e sul perimetro di sicurezza individuato, ai volontari di varie associazione l’assistenza alle persone ospitate nel palasport montebellano. In 80 i componenti di 12 gruppi di Protezione Civile sparsi per la provincia vicentina. Il pericoloso residuo bellico inespoloso in una prima fase verrà reso inoffensivo dagli artificieri, per poi provvedere al trasporto in sicurezza verso la cava di Alonte, dove sarà fatto brillare.

Allestito il Coc, Centro Operativo Comunale, da dove il piano elaborato sarà coordinato, con il supporto degli esperti di comunicazioni via radio collegati alla “zona rossa” e ai vari presidi presenti nelle vie di comunicazione interrotte, tra cui spiccano l’autostrada A4 e i binari ferroviari sulla tratta Verona-Vicenza. I percorsi alternativi saranno segnalati sul posto. Da ricordare della zona che i residenti dovranno lasciare le rispettive case entro le 8.30 di domenica, per un raggio di 468 metri dalla “bara” dove è custodita la bomba fin dal suo ritrovamento lo scorso 5 novembre. Un centinaio le persone interessate.

La circolazione lungo l’asse autostradale dell’A4 verrà sospesa tra il casello di Montebello e quello di Montecchio Maggiore e l’intersezione con la Superstrada Pedemontana Veneta, su entrambe le direzioni di marcia, a partire dalle ore 9:30 fino alle ore 14 e comunque fino alla conclusione delle operazioni di neutralizzazione dell’ordigno. Il traffico verrà deviato sulla Sr 11 “Padana Superiore”.