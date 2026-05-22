Escursionista scivola in ferrata sul Gramolon e rimane appesa sullo strapiombo

Questa mattina, venerdì 22 maggio, verso le 11.30 è scattato l’allarme per una escursionista scivolata sulla Ferrata Angelo Viali al Gramolon a Crespadoro. La 44enne di Spinea era caduta sul primo tratto dell’itinerario attrezzato, rimanendo appesa per l’imbrago in un punto strapiombante. Il compagno, che si trovava più sopra, non era riuscito a scendere da lei.

Individuato il punto, l’elicottero di Verona emergenza ha calato con il verricello il tecnico di elisoccorso che, dopo essere riuscito ad avvicinarsi alla donna, l’ha agganciata e allontanata dalla parete. Trasportata al Rifugio Bertagnoli, sebbene si fosse fatta male a una caviglia e avesse riportato escoriazioni sulle gambe, l’escursionista ha rifiutato il trasferimento in ospedale ed è rimasta in attesa dell’amico, rientrando autonomamente.

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