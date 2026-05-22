Addio a Carlo Petrini, fondatore di Slow Food. Mattarella: “Ha cambiato la cultura del cibo”

Lutto nel mondo della cultura, dell’ecologia e della gastronomia internazionale: si è spento all’età di 76 anni Carlo Petrini, fondatore di Slow Food. La notizia, che lascia un vuoto inestimabile nell’attivismo ambientale e agroalimentare globale, è stata resa nota attraverso un comunicato ufficiale dello stesso movimento da lui guidato e ispirato sin dal 1986.

Nato a Bra, una piccola cittadina in provincia di Cuneo, nel 1949, ha cambiato l’idea del cibo in tutto il mondo, attribuendogli un valore politico. Petrini non è stato soltanto un sociologo e un gastronomo, ma un vero e proprio rivoluzionario culturale. Con la nascita di Slow Food, ha scardinato i paradigmi del consumo moderno introducendo e difendendo strenuamente il concetto di un cibo che deve essere, prima di tutto, «buono, pulito e giusto per tutte e tutti». Una filosofia nata per promuovere il diritto al piacere che ha restituito dignità ai produttori locali e ha trasformato l’atto del nutrirsi in un profondo gesto etico, politico e sociale.