Incendio nella notte a Cima Lobbia, operazioni ostacolate dalla nebbia – VIDEO

Un incendio scaturito nella notte sui monti Lessini sta impegnando in queste ore vigili del fuoco e decine di volontari saliti nelle vicinanze di Cima Lobbia, sul Monte Telegrafo nel territorio di montagna del comune di Crespadoro.

Si tratta di un rogo boschivo, sviluppatosi a quanto sembra nel corso della notte e che sta martoriando una porzione di terreno su un pendio. Dall’alba sta lavorando un elicottero che preleva cisterne d’acqua nelle vicinanze per poi rovesciarle nell’area di emergenza.

A salire sui monti Lessini, a quota indicativa di 1.500 metri di altitudine, anche i volontari della Protezione Civile “Valle Agno”, che anno pubblicato alcune immagini sulla loro pagina ufficiale. Presenti anche le forze forestali e il gruppo di volontari dell’Ana “Valchiampo”. Un secondo velivolo dovrebbe affiancare quello già operativo, fatto atterrare in un parcheggio però a causa della fitta nebbia che si posata sulla zona. In attesa il supporto aereo di un Canadair specializzato per gli incendi boschivi.

L’intervento è in corso su un territorio proprio al confine tra le province di Verona e Vicenza, con un secondo focolaio in corso di spegnimento in località Fumane, poco lontano sul versante veronese. La base operativa è stata allestita a Campofontana ed è stato avvisato l’assessore regionale Gianpaolo Bottacin. Il Comune di Crespadoro ha messo in campo il Centro Operativo Comunale ha attivato il piano di protezione civile guidato dal sindaco Emanuela Dal Cengio, che visionato dall’alto la situazione reale stamattina.