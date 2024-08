Perde l’equilibrio e precipita per trenta metri, grave escursionista diretto al Passo della Scagina

Sarebbe in condizioni gravi l’escursionista soccorso questa mattina e ora ricoverato al San Bortolo. La chiamata di aiuto è arrivata verso le 8.30 di oggi, sabato 24 agosto, quando il Soccorso alpino di Recoaro – Valdagno è stato allertato dalla Centrale di Vicenza per un escursionista precipitato dal sentiero che conduce al Passo della Scagina, una ventina di minuti di distanza a piedi dal Rifugio Bertagnoli: a lanciare l’allarme proprio il gestore della struttura a 1250 metri di quota.

L’uomo, che stava percorrendo assieme alla moglie il tratto più esposto attrezzato con corde e passerelle, avrebbe perso l’equilibrio precipitando per una trentina di metri in un canale laterale. Nel punto dell’incidente sono stati verricellati dall’elicottero di Verona emergenza con tecnico di elisoccorso ed equipe medica a bordo, che hanno prestato la prima urgente assistenza all’infortunato per i possibili traumi riportati. In supporto alle operazioni si è calata anche una squadra di soccorritori, che hanno poi aiutato a spostare il in un punto aperto, una decina di metri più in alto, la barella. Recuperato dall’eliambulanza, l’infortunato è stato poi portato nella piazzola del Rifugio, dove si trovava il personale dell’ambulanza e dove gli sono state prestate ulteriori cure, prima di decollare in direzione dell’ospedale di Vicenza. La moglie, visibilmente preoccupata, è comunque rientrata al Rifugio assieme ai soccorritori in attesa di aggiornamenti dai sanitari.