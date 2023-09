Furgone investe un pedone in strada: soccorsi vani, muore un vicentino

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Grave incidente poco prima delle 11 a Tezze di Arzignano, in seguito all’investimento di un pedone da parte di un furgone di trasporti merci. Sul posto dell’allarme inviato al 118 da alcuni passanti da via Montecchio è stata subito inviata una squadra di emergenza dal più vicino ospedale, il polo sanitario dell’Ovest Vicentino.

A mezzogiorno circa è giunta la conferma ufficiale che per la vittima non c’è stato modo di sopravvivere all’impatto violento con il veicolo, nonostante la manovre di rianimazione praticate sul posto dal team di emergenza del 118. L’emergenza si è verificata in un’area a ridosso della campagna-

Non è dato a sapersi, nei minuti immediatamente seguenti all’urto improvviso tra il veicolo e la persona rimasta sull’asfalto, se si tratti di una donna o di un uomo. L’ambulanza del Suem è rientrata in pronto soccorso con il codice nero ed è stata richiesta alla Procura di Vicenza l’autorizzazione per la rimozione della salma del pedone travolto e ucciso.

Atto dovuto sarà la trascrizione del nome del conducente del furgone come accusato di omicidio stradale

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO