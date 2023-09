Carambola tra auto sulla Regionale: tre automobilisti feriti e problemi al passaggio a livello

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Doppia problematica alla circolazione viaria tra Rosà e Rossano Veneto, stamattina, a causa di un incolonnamento che si è verificato pare a causa di una malfunzionamento delle sbarre e, soprattutto, per un incidente stradale che ha coinvolto più veicoli in una strada ad alto afflusso e nell’orario di punta di inizio giornata.

In ordine di tempo la prima emergenza ha interessato il tratto di strada regionale 245 – in via Bassano – quasi al confine tra i due paesi, in territorio di Rossano Veneto e nei pressi della stazione di servizio Q8, dove è avvenuto uno scontro pare tre tre veicoli, poco prima delle 8 di venerdì.

Si contano in questo caso tre persone ferite, tutte finite in pronto soccorso dell’ospedale San Bassiano. In due casi il ricovero è stato deciso in regime di codice giallo di media gravità, “solo” contusioni più superficiali per un terzo utente della strada, comunque messo sotto attenzione dei sanitari per gli accertamenti del caso. Dati sensibili sulle persone qui coinvolte non sono per il momento disponibili, in attesa dei rilievi degli agenti di polizia locale.

Si tratterebbe dei rispettivi conducenti di tre diverse automobili (due uomini e una donna secondo le prime indiscrezioni dal luogo dell’impatto) andate a urtarsi per dinamiche per il momento non rese note. Nessuno tra gli automobilisti coinvolti, in ogni caso, versa in gravi condizioni di incolumità per la sua vita. Due le ambulanze sanitarie intervenute oggi dopo l’allarme lanciato alla centrale del Suem 118.

Poco più tardi, a distanza di un’ora, un problema al passaggio a livello della linea su binari di via Garibaldi e via Ca’ Minotto ha creato altri disagi sul piano del traffico: con il passare di minuti, infatti, si è creata una colonna di veicoli in sosta forzata sempre sulla Sr245, qui in territorio di ROsà.