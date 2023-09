Un abbraccio lungo 110 anni: domani c’è ‘Pompieropoli’

Sabato in centro quello di domani per i Vigili del Fuoco thienesi alle prese coi festeggiamenti per il loro 110° anno di attività. Un servizio prezioso e irrinunciabile non solo per la città, ma per l’intero alto vicentino dove sono decine gli interventi dei pompieri volontari durante tutto l’anno.

L’evento, simpaticamente denominato ‘Pompieropoli’, prenderà il via nel pomeriggio alle 15 negli ampi spazi del Parco di Villa Fabris: un’iniziativa a misura di famiglie e soprattutto bambini con percorsi ludici loro dedicati e l’immancabile visita ai mezzi d’intervento in esposizione per tutto il giorno. Un camioncino food truck si dedicherà invece ai palati più esigenti con gustossisimi panini caldi e birra alla spina. Chiude la giornata il concerto dei Rockpuntoit, seguitissima band maschile capace di spaziare dalle più moderne hit dell’estate ai grandi classici del Vasco nazionale.

Significativi i patrocini dall’amministrazione comunale e della Pro Loco di Thiene, da sempre orgogliosi dei loro uomini in divisa: “Tante parole sarebbero superflue – commenta il Sindaco Giampi Michelusi – specie se rivolte a persone che il loro impegno lo dimostrano con i fatti. Siamo tutti profondamente grati a questo distaccamento, un fiore all’occhiello fatto di competenze e sacrificio costante”.

E proprio per l’impegno sul campo, il prossimo 14 ottobre ad implementare i mezzi già in dotazione ai Vigili del Fuoco con sede nei locali attigui all’aeroporto Ferrarin, verrà salutata ufficialmente la messa in strada di un modernissimo pick-up capace di raggiungere anche le zone più strette e impervie.