Piazza Statuto off limits per tutto il 2024, il Pd punge: “Ne valeva la pena”?

La necessità di garantire la sicurezza agli addetti ai lavori assieme alla sicurezza pubblica, oltre che per un maggiore efficientamento dell’operatività del cantiere, hanno convinto l’amministrazione del Sindaco Orsi a chiudere definitivamente Piazza Statuto sino alla fine dell’anno. Un sacrificio ponderato per avere poi uno spazio riqualificato e maggiormente fruibile secondo i promotori del progetto, un disagio sproporzionato invece almeno per il Pd locale ulteriormente sulle spine dopo l’ennesimo annuncio di interdizione dello spazio pubblico.

“L’avviso che Piazza Statuto resterà chiusa al parcheggio fino al 31 dicembre – protestano dal locale circolo dem – ha risollevato vecchie e nuove proteste che noi raccogliamo quotidianamente. Di commercianti delle zone attorno, alle prese con i problemi di parcheggio, ma anche di cittadini che si pongono l’ovvia domanda sul fatto che valesse veramente la pena tutto questo trambusto per rifare un parcheggio. Perché il buon Alessandro Rossi non ne vuol sapere di venir via dal suo giardino Jaguard: perché le aiuole sono buone soprattutto per l’amico dell’uomo. E perché, alla fine, non cambierà nulla”.

Disagi già in preventivo per il Sindaco Valter Orsi che ancora prima dello start dei lavori aveva predicato pazienza in nome di un recupero che avrebbe restituito a Schio una piazza degna della città: un milione e 200 mila euro di fondi Pnrr per portare a termine l’intervento tra sottoservizi, nuova pavimentazione e un’area verde, oltre che naturalmente i parcheggi, agorà del cuore della città alto vicentina su cui sorge palazzo Garbin.