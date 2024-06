Giunta Bevilacqua: Marcigaglia portavoce, Masiero vicesindaco e la new entry Mecenero unica donna

Squadra vincente non si cambia, ma si adatta alle nuove necessità: sembra essere questa la filosofia che ha guidato la sindaca di Arzignano Alessia Bevilacqua, che arriva da un risultato elettorale a valanga che l’ha confermata al primo turno alla guida della città del Grifo, nella predisposizione della squadra che l’accompagnerà in giunta fino al 2029.

“Dopo una strepitosa vittoria con oltre il 70%, segnando un incredibile record per la città di Arzignano, – spiega – era doveroso consultarmi con tutti i gruppi politici e consiglieri comunali.

Come ho fin da subito dichiarato, la mia intenzione è sempre stata quella di confermare la squadra precedente e dare continuità. E’ importante però fare una premessa molto importante. Con la mia squadra ho passato cinque anni molto belli e importanti e altrettanto impegnativi, che ci hanno visto affrontare una pandemia globale, un tornado che ha colpito parte della città, aumenti sconsiderati del costo dell’energia e delle materia prime oltre a vari temi molto complessi come ad esempio la questione piscina. Il tutto cercando di rispettare gli obiettivi che ci eravamo posti all’inizio del mandato 2019. Un impegno continuo ed oggi siamo qua con una rinnovata voglia di proseguire e migliorare sempre di più la nostra città”.

“Con la mia squadra – aggiunge – ho condiviso la necessità di rimodulare le deleghe per creare e dare nuovi stimoli agli assessori e agli uffici comunali, seguendo anche l’indicazione di voto uscita dalle urne, per garantire un sempre elevato livello di performance ed entusiasmo. Un ringraziamento speciale va al mio vice sindaco Enrico Marcigaglia, che oltre ad essere stato sempre al mio fianco nei momenti difficili, grande amico e collaboratore, è stata una delle menti strategiche che hanno permesso di arrivare ad un risultato record del 70%. Enrico cambierà ruolo affiancandomi come portavoce, supporto nei progetti strategici e sviluppo dell’importante progetto Arzignano Capitale della Pelle, mentre Riccardo Masiero forte di un grande risultato personale eredita la carica di Vice Sindaco e le deleghe di Sicurezza, Polizia Locale, Differenziata, Commercio e Anagrafe”.

“Nella continuità degli 4/5 della giunta – prosegue Bevilacqua – c’è la novità di un nuovo assessore, che sostituisce Valeria Dal Lago, che ringrazio per l’impegno dedicato in questi cinque anni, la giovane ma capace Lucrezia Mecenero riceve i referati legati al sociale e all’istruzione. Nella riconferma di Giovanni Lovato e Giovanni Fracasso abbiano in giunta due assessori, che mantengono le deleghe che avevano caricandosi di nuovi referati , in particolare Lovato con l’aggiunta dei lavori pubblici e Giovanni Fracasso con l’aggiunta della comunicazione.Per quanto riguarda il Presidente del Consiglio comunale sarà proposta la Candidatura di Maddalena Zorzin, della Lega, già presidente del Consiglio da maggio 2021″.

La nuova Giunta Bevilacqua 2024-2029