Aveva solo 5 anni: valle del Chiampo in lutto per il piccolo Davide

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E’ grande il cordoglio ad Arzignano ed in tutta la valle del Chiampo per la prematura scomparsa del piccolo Davide Antoniazzi, il bimbo di 5 anni deceduto dopo aver lungamente lottato a causa di una grave malattia.

Un dolore fortissimo che ha trovato voce attraverso i social, dove la società calcistica dell’Arzignano ha per prima espresso sentimenti di vicinanza alla famiglia di Davide, nipote del centrocampista per più stagioni in maglia giallo-celeste, Manuel Antoniazzi: “Profondamente addolorati, il Presidente Lino Chilese e il Consiglio di Amministrazione, la Dirigenza, la Prima Squadra e tutta la società FC Arzignano Valchiampo si uniscono all’immenso dolore della Famiglia Antoniazzi per la tragica scomparsa del piccolo Davide. Alla mamma e al papà di Davide, a Manuel e Sofia e a tutti i loro cari, esprimiamo la nostra vicinanza con sincero affetto”. Medesimi sentimenti condivisi sempre via web anche dall’attuale club di serie D del mediano classe 2000, fratello di Giorgia, la mamma del piccolo angelo deceduto: “Il Presidente Stefano Zarattini e tutta la società Luparense FC esprimono il proprio cordoglio e si uniscono al dolore del giocatore rossoblù della prima squadra Manuel Antoniazzi e alla sua famiglia per la prematura scomparsa dell’amato nipote Davide. Sentite condoglianze da parte di tutto il club”.

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