Aveva solo 5 anni: valle del Chiampo in lutto per il piccolo Davide
E’ grande il cordoglio ad Arzignano ed in tutta la valle del Chiampo per la prematura scomparsa del piccolo Davide Antoniazzi, il bimbo di 5 anni deceduto dopo aver lungamente lottato a causa di una grave malattia.
Un dolore fortissimo che ha trovato voce attraverso i social, dove la società calcistica dell’Arzignano ha per prima espresso sentimenti di vicinanza alla famiglia di Davide, nipote del centrocampista per più stagioni in maglia giallo-celeste, Manuel Antoniazzi: “Profondamente addolorati, il Presidente Lino Chilese e il Consiglio di Amministrazione, la Dirigenza, la Prima Squadra e tutta la società FC Arzignano Valchiampo si uniscono all’immenso dolore della Famiglia Antoniazzi per la tragica scomparsa del piccolo Davide. Alla mamma e al papà di Davide, a Manuel e Sofia e a tutti i loro cari, esprimiamo la nostra vicinanza con sincero affetto”. Medesimi sentimenti condivisi sempre via web anche dall’attuale club di serie D del mediano classe 2000, fratello di Giorgia, la mamma del piccolo angelo deceduto: “Il Presidente Stefano Zarattini e tutta la società Luparense FC esprimono il proprio cordoglio e si uniscono al dolore del giocatore rossoblù della prima squadra Manuel Antoniazzi e alla sua famiglia per la prematura scomparsa dell’amato nipote Davide. Sentite condoglianze da parte di tutto il club”.
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