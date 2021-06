In Vallata si cercando 15 tra animatori ed educatori per i centri estivi in partenza

Per rimanere in scia al “boom” dei centri estivi anche in Vallata del Chiampo si cercano giovani volonterosi da inquadrare accompagnatori per i bambini delle primarie e i ragazzini delle medie che dalla prossima settimana fremono per divertirsi in compagnia dei coetanei, dopo un (altro) anno scolastico difficile.

Ad Arzignano ma anche nei paesi limitrofi, con 15 figure da inserire come animatori ed educatoti. Della selezione si sta occupando in questi giorni la “Cooperativa Sociale Studio Progetto”.

Requisiti preferenziali per accedere agli incarichi proposti sono le lauree in ambito socio-educativo, o Diploma in Tecnico dei servizi sociali, Assistente per l’infanzia, Dirigente di Comunità o Qualifica Operatore Socio Sanitario etc oltre a una preferibile esperienza almeno biennale nel lavoro con i minori. In ogni caso il bando è aperto a tutti, anche a giovani della zona che sappiano armarsi di buona volontà, in grado di interfacciarsi con i bambini. E’ prevista una retribuzione per il servizio svolto.