Contributi alle famiglie per i centri estivi dei figli. Ecco come ottenerli

Un contributo concreto per le famiglie e un investimento nel benessere dei più piccoli. A questo scopo il Comune di Schio ha stanziato 10mila euro per aiutare i genitori che intendono iscrivere i propri figli ai centri estivi in programma dal 9 giugno al 6 settembre 2025.

L’iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale guidata dalla sindaca Cristina Marigo, nasce per rispondere a un’esigenza concreta: facilitare attraverso i centri estivi la conciliazione tra vita familiare e lavoro, soprattutto per quei nuclei in cui entrambi i genitori sono impegnati professionalmente nei mesi estivi. Le attività, a carattere educativo, ricreativo, sportivo e aggregativo, rappresentano oltretutto un’opportunità importante durante la pausa scolastica, sia per i ragazzi che per i genitori. “Con questa misura vogliamo offrire un aiuto concreto alle famiglie – afferma l’assessore ai servizi alla persona e alla comunità, Milva Scortegagna – fermamente convinti come siamo che i centri estivi siano un supporto organizzativo per i genitori che lavorano, ma anche un’importante occasione di crescita, apprendimento ed inclusione per i più giovani. Vogliamo che ogni bambina e ogni bambino possa vivere esperienze positive, indipendentemente dalla situazione economica familiare”.

Requisiti e modalità per fare domanda

Potranno fare richiesta dei contributi i genitori o tutori di minori residenti a Schio, in possesso di una certificazione ISEE pari o inferiore a 25.000 euro e che non abbiano già beneficiato di altri contributi a copertura totale delle spese. L’importo massimo previsto è di 400 euro per minori con disabilità certificata e di 200 euro per altri minori, come rimborso parziale delle spese sostenute per i centri estivi. L’assegnazione avverrà secondo una graduatoria stilata in base all’ISEE, fino a esaurimento delle risorse disponibili. Le domande dovranno essere presentate entro le ore 23:59 del 17 maggio 2025, esclusivamente tramite lo Sportello Telematico Polifunzionale disponibile sul sito del Comune di Schio.

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram. Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.