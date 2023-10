Incendio alla Spac, evacuata l’azienda fino alla bonifica completa dei pompieri

Autobotti dei vigili del fuoco con cisterne cariche d’acqua poco prima di mezzogiorno di oggi ad Arzignano, in via Sesta Strada per un principio d’incendio che si stava sviluppando all’interno del reparto di produzione dell’azienda Spac Spa, specializzata in produzione e stampi di materiale plastico.

Allarme scattato dallo stabilimento pochi minuti prima delle 11.30, con per primi a giungere sul posto i pompieri del distaccamento locale Ovest Vicentino, poi raggiunti da colleghe del comando di Vicenza con un secondo mezzo in dotazione per rifornire gli idranti.

Il problema scaturito all’interno del capannone avrebbe avuto origine da una tubazione di aspirazione dei vapori oleosi, come spiega il portavoce dei vigili del fuoco provinciale al termine dell’intervento concluso un paio d’ore prima, costringendo gli operatori a disporre l’evacuazione dei reparti dal personale al lavoro, prima di procedere allo spegnimento dell’incendio e alle successive verifiche del caso.

Nell’ultimo step dell’intervento si è proceduto alla messa in sicurezza e bonifica dell’area interessata dal problema improvviso, consentendo poi il rientro dei dipendenti. Un guasto o un difetto di manutenzione avrebbero causato l’evento accidentale, costato comunque dei danni in via di quantificazione nelle prossime ore. Sul posto anche i tecnici di Arpav Veneto per le rilevazioni obbligatorie sulla salubrità dell’aria.