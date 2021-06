Incontra i carabinieri al bar e s’innervosisce: in tasca aveva 1.300 euro e 10 grammi di coca

Si trovava al bar probabilmente per un aperitivo o un caffè nella tarda mattinata di ieri, ad Arzignano, quando dall’ingresso sono apparsi due equipaggi dei carabinieri. Ed ecco che il 44enne vicentino residente a Montorso fa fa trasparire subito uno stato d’agitazione fuori luogo, forse credendo che gli uomini in divisa dell’Arma si trovassero lì per lui.

Mentre, in realtà, i militari della stazione locale con il supporto di una pattuglia Radiomobile erano impegnati in una serie di controlli sui locali pubblici. Ma non si sono fatti sfuggire l’atteggiamento sospetto di quel cliente nervoso, che una volta perquisito ha confermato ogni sospetto: deteneva della cocaina già accuratamente suddivisa in dosi per lo spaccio e un pacchetto fornito di denaro contante.

A venire identificato intorno alle 11 di ieri mattina è stato V.G., cittadino italiano classe ’77, dopo essere stato trovato in possesso di circa 10 grammi di polvere bianca – cocaina – suddivisa in 7 dosi, e di banconote arrotolate custodite per un totale di 1.300 euro tra perquisizione personale e della vettura posteggiata all’esterno del bar arzignanese. Denaro contante su cui l’indagato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti non ha saputo fornire una motivazione credibile.

Il 44enne di Montorso, dopo il blitz “casuale”, è stato dichiarato in stato di arresto in seguito alla flagranza di reato e trasportato al vicino comando per le procedure di rito. I carabinieri della compagnia attiva per l’area Ovest Vicentino hanno poi deferito il pusher di “coca” all’autorità giudiziaria che, già ieri, ha disposto gli arresti domiciliari e la celebrazione del giudizio con rito direttissimo, che si terrà nelle prossime ore.