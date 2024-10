Nasconde in un calzino 115 dosi di cocaina ed eroina. Ma non sfuggono al “fiuto” dei militari

Si trovava in auto con un amico, lui per il momento “esente” da colpe, quando alla vista di una pattuglia di Carabinieri in strada in pieno pomeriggio (di sabato) ha tentato di occultare la droga in suo possesso in un calzino. Un tentativo goffo che non ha portato “vantaggi” a un africano di 37 anni, di nazionalità ugandese, poi arrestato con l’accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio dal Nucleo Radiomobile di Vicenza. Teneva con sé svariate dosi di pericolosa eroina destinata a tossicodipendenti.

Si tratta di K.C., noto come persona senza fissa dimora, il quale vive di espedienti. Tra cui l’evidente attività di pusher al dettaglio per gli acquirenti abituali di droghe assortite della città capoluogo berico, visto l’emporio di dosi trovate in suo possesso, oltre un centinaio. Il controllo e il successivo arresto in flagranza di reato sono avvenuti in via Monte Zovetto, nella prima periferia.

Nel corso dell’operazione portata a termine sabato 5 ottobre 2024, definita come “condotta con tempestività ed efficacia” dal comando provinciale, i militari avevano fermato una Fiat 500 e notato che il passeggero cercava di occultare qualcosa tra i sedili. La successiva perquisizione del veicolo ha permesso di rinvenire in un calzino 94 dosi termosaldate di eroina, per un peso complessivo di 17,95 grammi, e 21 dosi di cocaina, per un totale di 2,38 grammi. Inoltre, è stata sequestrata la somma di 170 euro, ritenuta provento di attività illecita.

Il 37enne ugandese, che non ha opposto resistenza all’arresto immediato, dopo la prassi in caserma è stato condotto in carcere al vicino plesso di San Pio X, come ordinato dal giudice di turno del Tribunale di Vicenza, in attesa dell’udienza. Non è stato reso noto se il soggetto fosse gravato da precedenti nel “settore” e se la sua posizione in Italia sia o meno regolare.