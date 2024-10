Alcol in quantità, minacce a commercianti e bici di valore rubata: denunciato un 27enne

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Rimane a piede libero, ma almeno li ha dovuti posare dai pedali di una bicicletta del valore di 4 mila euro che, probabilmente, lui stesso aveva rubato. Ma è solo la classica “punta di un iceberg” il reato di ricettazione di cui è accusato un 27enne, un giovane di nazionalità marocchina ma cresciuto e residente a Bassano del Grappa, città teatro delle recenti sue scorribande.

Sono almeno quattro gli episodi recenti di cui si è reso protagonista in pochi giorni, così come hanno ricostruito i Carabinieri della compagnia locale. Si parla nel complesso non solo di furti e ricettazione ma pure di minaccia aggravata, danneggiamento e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

A fornire i dettagli delle intemperanze sfociate in atti contro le regole sono gli stessi militari dell’Arma, indicando come giovedì 17 ottobre la data di avvio: il 27enne si trovava in un bar del centro, in stato di alterazione psicofisica, e avrebbe danneggiato le vetrate del locale una volta uscito, dopo un diverbio con la titolare. Subito la chiamata al 112, con una pattuglia a intercettare il giovane all’esterno, per poi perquisirlo trovandolo in possesso di una tenaglia ingiustificatamente detenuta. Dopo le procedure di identificazione, nella stessa serata, lo stesso si recava nuovamente all’esterno dell’esercizio commerciale, allo scopo di colpire di nuovo una vetrina, causando altri danni, prima di salire in bici e sparire.

Nell’ambito degli accertamenti più estesi sul profilo del giovane, si è appurato che lo stesso nordafricano, nel pomeriggio di quel giorno, all’interno di una ferramenta del centro città, aveva minacciato un commesso con una roncola prelevata dagli scaffali, per poi desistere e acquistare l’arnese, poi sequestrato dai militari in un controllo successivo.

Tempo appena due giorni e sabato della scorsa settimana sono stati i colleghi del nucleo Radiomobile a intercettarlo, ancora una volta in condizioni psicofisiche anormali, vale a dire del tutto ubriaco, prendendo in custodia la bicicletta di marca Rossignol da 4 mila euro risultata rubata, il mezzo di locomozione utilizzato dal 27enne in quei due giorni. La bici è stata restituita al legittimo proprietario, un 20enne di Romano d’Ezzelino che ne aveva denunciato il furto poche ore prima. Oltre alle varie denunce, emessa anche una sanzione amministrativa per ubriachezza.