Internet ultraveloce in città grazie a 3 milioni investiti da Tim. Si punta a servire 8 mila utenze

“Correranno” veloci anche i lavori di cablaggio per garantire una linea ultraveloce a circa 8 mila utenze di cittadini di Arzignano, come preannunciato oggi dall’amministrazione locale che ha avvallato il progetto presentato dal colosso delle telecomunicazioni Tim.

La stima dell’investimento che l’azienda Telecom Italia Mobile porterà sul territorio si aggira sui 3 milioni di euro, da dedicare all’installazione e alla fornitura della fibra ottica con massimale di velocità di traffico indicato un un gigabyte al secondo. Già inaugurati i primi cantieri in più zone di Arzignano, con i lavori di posa che proseguiranno in ottica – stavolta il riferimento non è solo alla fibra – progressiva per raggiungere entro la fine dell’anno 2023 l’obiettivo di 8 mila potenziali collegamenti.

Il Comune di Arzignano, attraverso un comunicato stampa diffuso proprio oggi nella sua rete informativa istituzionale, parla di “sinergia” per l’attuazione del progetto. La città della vallata del Chiampo, infatti, è una delle realtà venete inserita nel programma nazionale di copertura di FiberCop, la nuova società legata al Gruppo Tim che realizzerà la rete di accesso secondaria in fibra ottica nelle aree nere e grigie del Paese per sviluppare soluzioni di protocollo “Fiber To The Home” secondo il modello del co-investimento “aperto” previsto dal nuovo Codice Europeo delle Comunicazioni Elettroniche.

“Per la posa della fibra ottica saranno utilizzate, laddove possibile, le infrastrutture già esistenti – si precisa in Comune -. Nel caso sia necessario effettuare scavi, questi saranno realizzati adottando tecniche innovative a basso impatto ambientale, con interventi sulla sede stradale di circa 10-15 centimetri. Tim opererà in partnership con l’amministrazione comunale per limitare il disagio ai cittadini e procedere speditamente con la realizzazione della nuova rete. Grazie a questo piano, Arzignano sarà dotata di una rete in fibra ottica ancora più performante di quella che già oggi è a disposizione di cittadini e imprese”.

La nuova rete superveloce consentirà in corso d’opera dunque dai primi giorni di febbraio nelle intenzioni si propone di accelerare i processi di digitalizzazione sul territorio, a beneficio di cittadini, imprese e pubblica amministrazione, e di assecondare al meglio le esigenze professionali anche legate allo smart working e alla didattica a distanza. “Sono orgogliosa di questo importante progetto – ha commentato il sindaco Alessia Bevilacqua, sindaco di Arzignano – considerato è tra i primissimi comuni del Veneto ad usufruire del piano nazionale per la fibra ultraveloce. Queste nuove infrastrutture tecnologiche permetteranno ai cittadini e alle aziende di poter competere ai massimi livelli in termini di connessione e digitalizzazione”.