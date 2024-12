Arzignano a misura di ciclisti e pedoni con le nuove e attese opere a San Bortolo e Costo

Sabato 7 dicembre, alle ore 11, Arzignano inaugura il nuovo tratto di pista ciclopedonale arginale. Presso la rotatoria tra via del Commercio e via Montorso verrà aperto il sottopasso della Sp 31 Valdichiampo. Questo nuovo tratto di pista ciclopedonale completa un riordino viabilistico iniziato nel 2022 con la realizzazione della rotatoria che collega la zona industriale a San Bortolo.

“L’inaugurazione di questo nuovo tratto rappresenta un passo importante per rendere Arzignano una città sempre più sostenibile e sicura – commenta il Sindaco Alessia Bevilacqua -. È un’opera pensata per migliorare la qualità della vita dei cittadini, incentivare la mobilità dolce e ridurre l’impatto ambientale”.

Inaugurato anche il sottopasso del Costo

Nei giorni scorsi è stata inangurato anche il sottopasso del Costo, rispettando i tempi e con disagi per i cittadini ridotti al minimo (con la chiusura della Provinciale per soli 3 giorni anziché il mese previsto): l’opera mette in sicurezza il collegamento della frazione con via Canove e Tezze. Grazie alla costruzione di questo sottopasso ciclopedonale sulla strada provinciale delle Tezze (la strsada provinciale 89), è stata messa in collegamento la frazione del Costo con la frazione delle Tezze, e di conseguenza la valle dell’Agno (andando a collegarsi con l’esistente pista ciclabile che corre sull’argine del fiume Agno-Guà). L’opera della lunghezza totale di 519 metri si può considerare strategica per il collegamento tra il centro paese e le frazioni.

“Offriamo così ai cittadini di Arzignano una nuova opportunità di muoversi in modo sostenibile e sicuro” dichiara la sindaca Bevilacqua. “Questa nuova infrastruttura rappresenterà inoltre un importante collegamento tra il centro paese e le sue frazioni”.

La pista ciclabile si articola su due tratti: il primo di lunghezza 428 metri con partenza all’incrocio tra via Scamozzi e via Palladio, prosegue su via Palladio, si immette su via Madonna dei Prati e poi sul parco giochi del Costo. Dal parco si attraversa in sottopasso la strada provinciale delle Tezze (SP 89), si risale via Canove e ci si collega alla pista ciclabile sul Guà.

Il secondo tratto della ciclabile di circa 91 metri mette in collegamento l’ingresso della scuola Girotondo in via Scamozzi con via dei platani, mettendo in sicurezza l’attraversamento pedonale a raso sulla Sp89. Il progetto è stato finanziato attraverso il Programma Nazionale di Ripresa e Resilienza, con l’obiettivo di ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale, nonché di promuovere lo sviluppo urbano sostenibile per 500 mila euro e per 250 mila euro mediante fondi del Comune di Arzignano.

“La nuova pista ciclopedonale in località Costo – aggiunge l’assessore Riccardo Masiero – è la prima delle quattro opere finanziate tramite fondi PNRR, le altre opere saranno il nuovo edificio mensa della scuola prima di San Rocco, il nuovo asilo nido in via Fermi e la riqualificazione degli alloggi ERP (edilizia residenziale popolare) in via Santa Chiara”.

L’importo dei lavori a base d’asta è stato stabilito in 585 mila euro, inclusi gli oneri della sicurezza, a cui si aggiungono 165 mila euro per le spese tecniche, l’Iva e gli imprevisti; per un totale di 750 mila euro.