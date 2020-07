La città dopo circa 4 mesi è Covid-free. L’annuncio del sindaco: “Ancora attenzione”

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

“Sono lieta di annunciare che i casi di coronavirus ad Arzignano sono tutti negativizzati”. Parole e sorrisi di Alessia Bevilacqua, che come ogni primo cittadino affezionato alla sua comunità probabilmente non “vedeva l’ora” ai annunciare ai concittadini questa notizia. Pur mantenendo alto il livello d’allerta e proseguendo nella campagna di raccomandazioni alla prudenza rivolte ai concittadini, visto che la diffusione del contagio da Covid-19, come dimostrano i fatti recenti di Pojana Maggiore e Sossano, rappresenta tutt’altro che un ricordo ma rimane, purtroppo, d’attualità.

L’annuncio viene datato martedì 7 luglio, a circa quattro mesi dalla comparsa dei primi casi di infezione dal morbo asiatico. Che ha aggredito in tutto 38 arzignanesi, lasciando dopo il suo passaggio 6 croci su cui piangere. Tra queste, una delle prime vittime in assoluto nel Vicentino. Rimangono ancora da monitorare alcune situazioni individuali di persone in sorveglianza domiciliare ma, dati dell’azienda sanitaria locale, tra gli arzignanesi ad oggi non risulta più alcun casi positivo.

L’aggiornamento odierno offerto dalla sede municipale è sicuramente, tra i tanti precedenti, quello più accompagnato da un sospiro di sollievo dai primi marzo a questa parte. Oggi con un video messaggio dal proprio profilo Facebook e un comunicato pubblicato sul portale istituzionale. Alessia Bevilacqua ha voluto personalmente informare i concittadini della “casella zero” relativa agli oltre 25 mila residenti. “Si tratta certamente di una bella notizia – continua il vertice dell’amministrazione comunale locale – che volevo condividere con tutta la città, pensando anche ai moneti e ai mesi difficili che abbiamo vissuto e alla sofferenza di tante famiglie che sono state colpite dalla malattia”.

“Mi sento anche di raccomandarvi di non abbassare la guardia. Continuiamo ad avere un atteggiamento responsabile come fatto finora visto che la città di Arzignano ha risposto bene. Il virus non è scomparso, continua a ancora a circolare, stiamo attenti. Rimangono delle persone in sorveglianza attiva e passiva avendo avuto contatti con dei casi sospetti ma in attesa di tampone. Tutti insieme, come fatto finora, riusciremo a superare finalmente e definitivamente anche questa brutta situazione”.