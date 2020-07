75° anniversario dell’Eccidio: Schio blindata, schiacciata fra ricordo e strumentalizzazioni

La presa di posizione del sindaco

Dal canto suo, l’amministrazione comunale parla attraverso una nota del portavoce del sindaco Orsi, Marco Gianesini. Il portavoce ricordato che l’unica cosa importante dovrebbe essere la funzione religiosa in ricordo di “coloro che vennero uccisi nell’Eccidio ed il dolore dei loro familiari”, secondo quanto prevede appunto il patto di Concordia Civica sottoscritto nel 2005.

“Altri, estranei alle vicende cittadine, traggono spunto dalla annuale ricorrenza del 7 luglio – sottolinea Gianesini – per adunate, sicuramente lecite dal punto di vista del diritto a manifestare, ma molto meno legittime dal punto di vista storico e politico. Proprio la loro estraneità consente a tali facinorosi di appropriarsi per qualche ora della città, ma non certo degli animi degli scledensi. Purtroppo l’assenza, pur legittima, di taluni politici che, per discutibili motivi, ritengono di non dover partecipare alla citata funzione religiosa, rende ancora più evidente la, altrettanto legittima, presenza di taluni altri politici. Ciò rende un pessimo servizio, ci si augura non voluto, alla città contribuendo a compromettere lo spirito di quel Patto”.

“Schio, che ha già dato il proprio contributo di sangue sull’altare della libertà – conclude Gianesini – non tollera invasioni strumentali, e l’amministrazione comunale, nel ribadire piena condivisione e sostegno ai valori del Patto di Concordia Civica porrà sempre in essere ogni possibile iniziativa politica e culturale per ribadire la propria tradizione democratica”.