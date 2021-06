La contrattazione per un quadro non va a buon fine: parte un pugno, in ospedale un 54enne

Aggressione con alla base futili motivi questa mattina poco dopo le 9 in zona industriale di Arzignano, dopo che un giovane residente nella città dell’Ovest Vicentino ha messo ko con un pugno un milanese di 54 anni, al termine di un furioso diverbio in strada.

Originato, secondo le prime informazioni raccolte dai carabinieri, dalla mancata definizione della compravendita di un quadro d’autore, motivo del ritrovo tra i due soggetti. A colpire l’uomo più maturo è stato un 23enne arzignanese, al termine di una colluttazione su cui i militari faranno luce.

Il colpo violento improvviso al volto subito dal 54enne milanese lo avrebbe fatto barcollare fino a perdere l’equilibrio già, precario, sbattendo la testa a terra. Motivo per cui il ferito, per quanto rimasto in stato di coscienza, è stato accompagnato in ambulanza all’ospedale “Cazzavillan” nella stessa città dove si è verificato il fatto, più precisamente in via del Commercio nella prima mattinata. Nonostante l’emergenza iniziale, l’uomo è stato poi ricoverato in codice giallo e si trova in osservazione.

Alla base del disaccordo il mancato rispetto degli accordi pattuiti, a quanto pare, riguardo all’opera d’arte di cui non si conosce al momento la provenienza e sulla quale saranno esperiti i dovuti accertamenti. Protagonisti della vicenda, di cui si stanno interessando i carabinieri della stazione di Arzignano intervenuti sul luogo dell’episodio, sono stati il classe 1998 vicentino S.F., e il cittadino residente a Milano L.T.G., nato nel 1967. Entrambi sono soggetti di nazionalità italiana.