Apre a Lonigo NKD, la catena europea di abbigliamento e casalinghi a prezzi super convenienti

Oggi, 9 novembre, NKD inaugura il suo nuovo punto vendita in via Strada Bagnolo 7, a Lonigo: il negozio gode di una posizione ottimale e nasce, di fatto, in una zona vergine dal punto di vista commerciale. Avendo di fianco due partner di rilievo, come Lidl e Tigota, ci son tutte le premesse per creare una nuova zona che per la popolazione del luogo rappresenterà un nuovo polo per gli acquisti. Sarà una filiale che per il marchio NKD rappresenterà un arricchimento sotto ogni punto di vista.

Presente in sette paesi europei, con diecimila dipendenti e più di 290 filiali sul territorio nazionale, NKD è infatti in crescita costante dal 2006. Con il suo slogan “Ogni giorno un sorriso”, è uno dei maggiori value discounter del settore tessile in Europa.

La gamma di prodotti è variegata: dalla moda per tutta la famiglia, passando per gli indumenti sportivi fino ad arrivare agli articoli di arredo e decorazione per la casa. La combinazione perfetta tra moda, living e lifestyle accessibile a tutti, e non solo per la convenienza dei prezzi. Un negozio che vuole essere di quartiere: un vero e proprio punto di riferimento per tutti gli abitanti di Lonigo e dintorni.

La festa di inaugurazione prevede anche una scontistica speciale del 20% su tutti gli articoli*, senza un minimo di spesa.

*Esclusi CD, DVD, riviste e libri. Non cumulabile con altri sconti, promozioni o prezzi set. Valido solo in questa filiale e solo il giorno dell’evento