Camion “tira dritto” all’incrocio e si conficca nell’abitazione: tutti illesi per miracolo

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Grave incidente stamattina prima dell’alba a una manciata di chilometri dal confine tra la provincia berica e il Veronese, a Zimella, confinante con la cittadina di Lonigo, dove un autoarticolato si è schiantato su uno stabile, demolendone la parete e conficcandosi con la cabina all’interno. Un urto violentissimo che sbriciolato il muro di un’abitazione dove, per fortuna, nessuno tra i residenti si trovava a quell’ora della notte.

Un boato fragoroso derivante dalla schianto ha svegliato di soprassalto gli inquilini, subito corsi fuori per capire cosa fosse accaduto d’improvviso, e per di più alle 5 del mattino. Si tratterebbe di una coppia di origini asiatiche. Sul posto, tra via Dante e Via Baffa, si sono riversati i cittadini della zona e si sono udite sirene delle ambulanze e dei vigili del fuoco, anche se sembra non sia stato necessario l’ausilio delle équipe mediche: anche l’autista del mezzo pesante sarebbe (miracolosamente) illeso o avrebbe riportato solo qualche graffio.

Si tratta di un giovane autista di 25 anni, secondo quanto rende noto in un servizio sul fatto la testata locale “L’Arena” di Verona, residente da qualche tempo in un paese vicino ma del Bassovicentino. Dopo essere uscito dall’abitacolo in autonomia, il camionista ha assistito all’arrivo di Carabinieri, vigili del fuoco di Caldiero e del personale sanitario Suem 118 che lo ha visitato, consigliando un passaggio in pronto soccorso per accertamenti ma solo per precauzione. In seguito, sono arrivate le pattuglie di polizia locale per dar man forte nella gestione del traffico e un’autogrù speciale dal comando dei pompieri di Padova per iniziare le operazioni di rimozione delle macerie.

Pare il camion sia schizzato contro la costruzione dopo aver “tirato dritto” all’incrocio. Più che probabile un colpo di sonno da parte del guidatore in cabina, per spiegare l’evento di cronaca, che poteva costare la vita a più persone se su quel lato dello stabile vi fossero state delle camere da letto. I danni ammontano ad alcune decina di migliaia di euro per l’abitazione, sventrata dal “proiettile” di alcune tonnellate, probabilmente inservibile in futuro anche il camion per il trasporto merci, andato distrutto nella parte frontale.