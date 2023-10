“Quando eravamo stupidi”, storia di una vacanza anni ’80. Zanè incontra un suo autore

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Serata di approfondimento con la cultura tutta “made in Zanè” quella che viene proposta alle 20.30 di venerdì 13 ottobre presso il Centro Socio Culturale (Ex Municipio), con l’autore locale Gilberto Sola a presentare in musica la sua seconda opera: “Quando Eravamo Stupidi” (Edizioni Europa), data alle stampe nel corso dell’estate.

Un appuntamento che “bissa” quello di poco più di due anni fa quando lo scrittore presentò “Il Cavaliere d’altromondo”, suo primo libro di narrativa contemporanea proprio di recente andato in ristampa. Ingresso libero con prenotazione consigliata, i posti disponibili sono limitati. La serata è proposta con il supporto del Comune di Zanè e dell’assessorato alla Cultura.

Il volume racconta una vacanza vissuta da un quintetto assortito di amici in “salsa veneta” ma con ambientazione siciliana. Un viaggio e un villaggio turistico frequentato da italiani e stranieri, famiglie e coppie e perfino calciatori famosi alla conquista, così come i cinque protagonisti della storia, di nuove avventure e amori estivi. Tra riferimenti musicali e pillole di filosofia ma anche progetti di vita, il racconto di quei 7 giorni di divertimento e allegria precede il disincanto del ritorno alla vita ordinaria che li aspetta di lì a poco, offrendo uno spaccato di vita reale del 1983 arricchito dalla fantasia dell’autore.

Anche lui “presente” con il suo alter ego Biagio Sari nella spedizione vacanziera al Sud e in veste di narratore in prima persona delle singolari vicende vissute – e in certi casi – patite, dal quintetto di vicentini ruspanti in “libera uscita”. Nel corso della serata musica dal vivo con il terzetto di Zanè composto da Pio, Genio e Foscari, brani del libro interpretati da Giovanni Spillare e microfono a Gilberto Sola e Omar Dal Maso per introdurre le letture e raccontare di “Quando eravamo stupidi”.

INFO – Per prenotare i posti ancora disponibili al Centro Socio Culturale in piazza Aldo Moro chiamare i numeri 0445.385122 – 385103.