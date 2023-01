Due operai feriti dal braccio di una betoniera alla Verallia di Almisano

Infortunio sul lavoro nel tardo pomeriggio ad Almisano di Lonigo, all’interno del capannone della ditta Verallia: due operai sono stati colpiti dal braccio di una betoniera e sono stati portati in ospedale in codice giallo.

Lo stabilimento dell’azienda, che produce oggetti in vetro, ha sede in via del Lavoro. Erano quasi le 18 quando, nel corso di una gettata di cemento, il braccio meccanico della betoniera, forse per un cedimento di valvola elettrica, ha colpito con violenza i due operai, pare appartenenti a una ditta esterna che sta compiendo dei lavori edili.

Immediati i soccorsi: sul posto sono giunte due ambulanze del Suem 118. I due operai non sono in pericolo di vita ma hanno riportato ferite di media gravità e sono stati trasportati in ospedale. I vigili del fuoco arrivati dal locale distaccamento, hanno provveduto dopo la stabilizzazione dei feriti da parte dei sanitari del Suem al trasporto in superficie dalla fossa delle barelle, reso alquanto complicato per la non presenza di scale pedonali.

Sul posto anche i carabinieri e i tecnici dello Spisal dell’Ulss 8 Berica, che ora dovranno appurare eventuali responsabilità.