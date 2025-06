Estate di cantieri per le stazioni ferroviarie di Lonigo e Montebello. Tutte le modifiche

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Un’altra estate di cantieri anche per i treni regionali fra Vicenza e Verona porteranno al significativi stravolgimenti sulla linea ferroviaria. Dal 24 giugno al 7 settembre le fermate ferroviarie di Lonigo e Montebello saranno sospese al servizio viaggiatori. Non si potrà, insomma, nè salire nè scendere dai treni regionali in queste fermate e per garantire la continuità del servizio e limitare l’impatto dei lavori sul territorio, il sistema di treni regionali di Fs ha previsto un’offerta bus nella tratta Lonigo–Montebello–Altavilla e viceversa, con tempi di percorrenza e posti disponibili diversi dall’offerta ordinaria.

Questa l’informazione generale, ma le due fermate saranno però sospese in modo diverso. Quella di Montebello avrà la sospensione maggiore, dal 24 giugno al 7 settembre, mentre quella di Lonigo sarà sospesa solo fino al 24 agosto.

Dal 25 al 29 agosto sarà quindi sospesa al servizio viaggiatori la sola fermata di Montebello e in questo periodo, i treni potranno subire rallentamenti lungo la linea, con conseguenti aumenti dei tempi di percorrenza. Al fine di garantire la continuità del servizio e limitare l’impatto dei lavori sul territorio, Regionale ha previsto un’offerta bus nella tratta Montebello – Altavilla e viceversa, con tempi di percorrenza e posti disponibili diversi dall’offerta ordinaria.

Dal 30 agosto al 7 settembre, poi, proseguirà la sospensione della sola fermata di Montebello. con un’offerta bus nella tratta Montebello – Altavilla e viceversa, ma in questo caso, gli orari dei bus saranno differenti rispetto al periodo precedente, in quanto non saranno più presenti rallentamenti ferroviari.

L’orario dei bus può variare in funzione delle condizioni del traffico stradale. Sui bus non è ammesso il trasporto bici e non è ammesso il trasporto di animali ad eccezione dei cani da assistenza. Fs informa che verrà completato a breve l’aggiornamento dei canali di acquisto di Trenitalia. Informazioni di dettaglio disponibili su trenitalia.com (sezione Infomobilità, alla pagina Lavori e Modifiche al servizio) e tramite Smart Caring personalizzato su App di Trenitalia. Attivo il call center gratuito 800 89 20 21. Per saperne di più è disponibile su Youtube la campagna Scegli di viaggiere informato.

