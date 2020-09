Elezioni comunali, tre in corsa per il timone leoniceno. Si candida l’attuale vicesindaco

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

In tre a “ruggire” in campagna elettorale per guadagnarsi il posto di primo cittadino tra i leoniceni. Sono state svelati ormai da una settimana le carte forti del mazzo delle coalizioni che presenteranno un proprio candidato per la poltrona di sindaco a Lonigo: fuori dai giochi l’attuale sindaco Luca Restello, agli ultimi giorni di reggenza in Municipio, si prospetta una partita a tre tra due donne, Francesca Dovigo e Giovanna Battaglia, e l’unico uomo in lizza, Pierluigi Giacomello. La prima citata, attuale vicesindaco e assessore alla Cultura a trazione leghista, ha scalzato all’interno del partito il primo cittadino uscente, 5 anni fa eletto al ballottaggio.

Guardando alle denominazioni delle liste e partiti di supporto, limpide le composizioni delle due coalizioni di centrodestra (Dovigo) e centrosinistra (Giacomello) con terza incomoda annunciata a correre sola la candidata pentastellata Battaglia. Dimezzati gli aspiranti primi cittadini rispetto alla tornata di un lustro fa, quindo si presentarono in 6. Il doppio, a quei tempi, e tra questi nessuno si è riproposto nella tornata del 2020 – si vota il 20-21 settembre – per indossare la fascia tricolore.

Lonigo è l’unico comune vicentino al voto con più di 15 mila abitanti. Pertanto, regole alla mano, si andrà al ballottaggio a distanza di 15 giorni dal 20/21 settembre se nessuno dei competitors raggiungerà la soglia della maggioranza assoluta (50% più uno) dei votanti effettivi. Per la squadra dell’attuale membro di giunta si schierano la civica nominale “Dovigo Sindaco” puntellata da Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia, quattro avamposti di area definita politicamente che di fatto puntano a garantire continuità di governo all’attuale amministrazione di centrodestra , con parecchi volti noti dell’attuale assemblea comunale a chiedere ai concittadini la rielezione in consiglio. Forti della reunion dei partiti che nel 2015 corsero in autonomia, gli ideatori del patto riuniti nel nome di Francesca Dovigo, 63enne leonicena, puntano alla vittoria al primo turno.

Poker di liste a supporto anche per Giacomello, con simboli di estrazione civica di ispirazione democratica che richiamano alla città: “Siamo Lonigo”, Lonigo guarda avanti” e “Lonigo democratica e solidale riparte” a comporre la squadra d’assalto. Fino al 2015 il candidato d’area è stato anche assessore all’urbanistica e al bilancio, nell’ultima giunta Boschetto. Tra i papabili consiglieri, qui spicca il nome di Cristina Guarda, consigliere regionale uscente (la più giovane in Veneto) legata ai temi dell’ambiente che punta alla riconferma anche a Palazzo Ferro Fini a Venezia. In corsa anche Chiara Genesin, che giusto cinque anni fa battagliò fino in fondo perdendo al ballottaggio (voti 3.662 contro 2.062, pari a 63,75% contro 36,75%, al voto del secondo turno meno della metà, il 49%), dopo un più “equilibrato” 26% contro 23% del primo round.

Giovanna Battaglia, nome giovane – ha 40 anni – che si è affacciato sulla scena politica del Bassovicentino, si poggia sulla civica “Lonigo vale”, da caposaldo cittadino del Movimento Cinque Stelle di cui è la referente per la città, sostenuta da 16 aspiranti consiglieri. Si elegge a capo di una lista di nomi di diversa estrazione, nella quasi totalità al di fuori da tessere di partito o incarichi amministrativi precedenti, schierata sul fronte civico denominato “Lonigo vale”. Per la grillina è la prima competizione elettorale in prima persona, unica tra i sei comuni del Vicentino a presentare una squadra a sostegno. Anche la squadra pentastellata chiede ai circa 12 mila leoniceni aventi diritto al voto la propria preferenza.

Elezioni amministrative 2020 – Tutti i candidati consiglieri

DOVIGO

Dovigo Sindaco: Flavio Mirandola, Giovanni Balsestro, Michela Castiglioni, Erica Ciman, Federica De Stefani, Angela Ferrari, Donata Fontana, Orfeo Granziero, Davide Nanetti, Oliviero Perseghin, Pier Carlo Pochettini, Katia Ramponi, Francesco Rustemi, Stefano Sartori, Alessia Soattin, Mirela Tomsic.

Lega Salvini: Giuseppe Gaspari, Simone Benetti, Edoardo Bolato, Erika Crestani, Swasala Biagojevic, Emanuele Dani, Renato De Cao, Stefano Fornasa, Miriam Fusato, Luigino Mella, Erwes Nori, Leonardo Pelosato, Rosanna Rasia, Leonardo Toto, Valentina Tobaldi, Sara Guzzo.

Giorgia Meloni Fratelli d’Italia: Franco Bertolaso, Gaia, Brun, Alessandro Faccio, Giada Vigolo, Antonio Tessari, Martina Rinaldi, Claudio Vigolo, Valeria Scatolin, Guido Panato, Ornella Magnabosco, Emanuele Brusaferro, Paola Dorantani, Moreno De Mori, Daniele Dalla Valle, Giorgio Sterzi Schiavo, Ermenegildo Pelosato.

Forza Italia: Gianpietro Rondinella, Giuseppe Allocca, Pietro Argento, Pierino Barcaro, Vera Chiampan, Andrea Donadi, Marco Lionello, Rudy Malesan, Mauro Melis, Simone Molon, Nicoletta Muzzolon, Claudio Rossi, Fabiola Schiavo, Annamaria Schiavoi, Luisa Tagliapietra, Vignaga Paola.

GIACOMELLO

Con Giacomello per Lonigo: Alberto Bellieni, Luca Bolla, Paolo Carraro, Elia Palma Cassin, Sandra De Marzi, Paola Dolima, Dario Fasolin, Roberta Fipaldini, Federica Florio, Eugenio Franchetti, Pierluigi Marcolin, Luca Piccotin, Edoardo Pilotto, Renato Randon, Nicola Tomba.

Siamo Lonigo: Andrea Castiello, marco Bragolusi, Roberto Glera, Michele Scarlassara, Bruno Rossetto, Veronica Cogo, Benedetta Loro, Matteo Bolcato, Alessandro Bressello, Natalia Maria Palack, Silvia Tessari, Giorgia Carmignato, Simone Zampieri, Marco Mizzon, Silvia Bicego, Enrico Prudente.

Lonigo Democratica e solidale riparte: Chiara Gianesei, Antonio Bottegal, Liliana Bardan, Maria Cristina De Toni, Mohssin Falhane, Marko Jankovic, Anna Lison, Antonio Martella, Andrea Mastrotto, Roberto Moretto, Valter Rebesan, Silvia Rossi, Fausto Vigolo, Fiorenzo Zambon.

Lonigo guarda avanti: Cristina Guarda, Luciano Saggioro, Elena Zuliani, Jessica Geremia, Daniele, Muollo, Monica Graizzaro, Demitri Michelotto, Alessandro Borin, Kamaljit Singh, Pierangelo Bianco, Emmanuela Trentin, Alessandro Roncaglia.

BATTAGLIA

Lonigo vale: Stefano Bellei, Rosanna Molinaro, Simone Rebellin, Alessandra Maistrello, Luigi Gonzato, Simonetta Maistrello, Maurizio Tozzo, Slvia Soldà, Giancarlo Maistrello, Roberta Olive, Donatella Zago, Pietro Zanetti, Tiziana Carabaich, Davide Trova, Milena Canevarollo, Michele Storti.