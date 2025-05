Elezioni amministrative, Schlein esulta per Genova e Ravenna: “Meloni si preoccupi”

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Il Partito Democratico esulta per i risultati delle elezioni amministrative che hanno visto la vittoria al primo turno a Genova di Silvia Salis e a Ravenna di Alessandro Barattoni. Negli altri due capoluoghi al voto, Taranto e Matera, si andrà al ballottaggio, ma i due candidati di area progressista sono in vantaggio sugli sfidanti del Centrodestra. Sembra dunque un chiaro messaggio all’attuale governo, evidenziato dalla segretaria del Pd Elly Schlein. “Uniti si vince – ha detto Schlein -. Fossi in Giorgia Meloni comincerei a preoccuparmi, è il sintomo che qualcosa nel suo rapporto con il Paese si è rotto”.

Pochi i commenti dai partiti di governo. A parlare, invece, ci ha pensato proprio Schlein. “La cosa ormai è chiara: il Centrodestra esulta per i sondaggi, noi però vinciamo le elezioni. Essere testardamente unitari non è una tesi o un dibattito politologico ma un dato oggettivo: solo così si può battere la destra. Ne siamo talmente convinti che proseguiremo in questa direzione, cercando di porre al centro le tante cose che ci uniscono, facendo sintesi dei diversi punti di vista, che pure ci sono. Dove governiamo insieme sta già funzionando”, ha sottolineato la segretaria del Pd sorpresa dalla crescita del suo partito: “Siamo il primo partito in moltissime città. A Genova stiamo intorno al 30%, otto punti più delle scorse comunali, mentre Fratelli d’Italia è al 12%. Siamo sopra di ben 18 punti”.

Altri commenti sono arrivati dall’ex sindaco di Genova – attuale presidente della Liguria – Marco Bucci. “Le urne hanno sempre ragione” ha detto, aggiungendo che “Salis ha vinto e quando la città decide una cosa attraverso le elezioni è sempre un ottimo risultato”. Per Giuseppe Conte, leader del Movimento Cinquestelle, “la vittoria di Silvia Salis” a Genova, “con un margine così ampio, è la dimostrazione che progetti nati dal basso e inclusivi delle proposte della società civile sono percepiti dai cittadini come più vicini alle proprie esigenze e, per questo, meritori di fiducia ed entusiasmo”.