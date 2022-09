Fiat Panda esce di strada e si schianta sul muro della casa di riposo. Muore il 70enne alla guida

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Lonigo piange un altro morto sulle strade. Stamattina poco dopo le 9 è stato segnalato un incidente mortale con una vittima, dopo lo schianto di un’utilitaria contro il muro di cinta del perimetro di Villa Serena, la casa di riposo locale. All’interno della Fiat Panda, in cui si trovava il solo conducente, è stato soccorso un 70enne vicentino di cui per ora non si conosce l’identità, morto sul colpo come conseguenza diretta del violento impatto oppure per gli esiti di un precedente malore alla guida.

Sul posto, in via Mura San Daniele nella città leonicena, si sono subito precipitati i vigili del fuoco e una squadra di soccorso del Suem 118. Purtroppo, dopo che gli operatori del corpo delle Fiamme Rosse 115 si sono adoperati per estrarre la vittima dell’abitacolo e mettere in sicurezza l’area dell’incidente, al medico di pronto intervento non è rimasto che accertare il decesso dell’automobilista.

Sul posto è giunta anche una pattuglia della polizia locale per i rilievi necessari a ricostruire le cause della tragedia. Si tratterebbe di una fuoriuscita autonoma di strada, quindi senza il coinvolgimento di altri veicoli, ma nell’immediatezza dell’evento di cronaca non è possibile stabilire la causa dello schianto avvenuto nei pressi della piccola rotatoria costeggiata dal muro di cinta. Si teme un grave malore alla guida viste le circostanze particolari o, ma solo in secondo luogo, una fatale distrazione dello stesso conducente.

La notizia è in aggiornamento