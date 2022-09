Bonus Trasporti, è boom di richieste. Giovannini: “rendere la misura strutturale”

È grande successo per il 'Bonus Trasporti' (da utilizzare per l’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale nonché per i servizi di trasporto ferroviario nazionale), che nel giorno del via (1 settembre), ha registrato oltre 150 mila richieste ed emissioni, con la collaborazione di 695 aziende. Con il passare dei giorni il trend non ha subito cali e ad una settimana dalla partenza sono già più di 515 mila i voucher emessi, come comunicato dal ministero del Lavoro. Più di 1,2 milioni i cittadini che si sono catapultati sulla piattaforma dedicata.

A Roma boom di richieste all'Atac. Solo per rendere l'idea della portata delle richieste basti pensare che l'azienda per la mobilità della capitale, dal primo al 5 settembre, ha emesso oltre 1.200 abbonamenti al giorno, per un totale di oltre 5.000. E rimanendo a Roma, la Giunta capitolina, ha approvato una delibera che dispone per sabato 17 settembre 2022, subito dopo l’apertura della Settimana europea della mobilità, la gratuità del trasporto pubblico su tutti i mezzi Atac, in metropolitana e superficie, in tutta la città.

Per il bonus il ministero del Lavoro ha stanziato per il 2022, 180 milioni , invece dei 79 milioni previsti in precedenza e la misura è fruibile fino a dicembre 2022, e comunque fino ad esaurimento del fondo.

Per il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, il successo del bonus dovrebbe spingere a rendere strutturale la misura. “E' un risultato molto incoraggiante, ed è la prova che la misura funziona ed è apprezzata. È per questo – ha aggiunto – che mi auguro che possa essere rafforzata, prevedendo ulteriori risorse, o resa strutturale dato che si tratta di un aiuto sia per le persone economicamente più fragili che fanno i conti con l’aumento del prezzo del carburante sia per l’ambiente, perché sposta sul trasporto pubblico locale chi utilizza mezzi privati”. La misura ha come obiettivo quello di andare incontro ai bisogni di studenti, lavoratori, pensionati, alleviando il carico economico ma anche promuovendo e incentivando l’uso dei mezzi pubblici.

Come ottenere il bonus: lo sconto massimo sull'acquisto di abbonamenti è di un massimo di 60 euro e possono chiederli tutti coloro che hanno un reddito inferiore ai 35 mila euro. La richiesta, attraverso Spid o Carta d’identità elettronica, si può fare per se stessi o per un beneficiario minorenne a carico, accedendo al sito www.bonustrasporti.lavoro.gov.it. Una volta richiesta l’agevolazione, si può procedere all'acquisto dell’abbonamento presso le biglietteria, mostrando il codice ricevuto telematicamente. Il bonus deve essere utilizzato, acquistando un abbonamento, entro il mese solare di emissione, ma la validità può partire anche in un periodo successivo.