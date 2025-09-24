Frontale auto contro il camion dei rifiuti, interviene l’elicottero

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Grave incidente alle 11.15 di oggi a Lonigo lungo via Dovaro nella provinciale 17. Un 47enne è stato estratto dalle lamiere della sua auto dopo un frontale contro un camion della nettezza urbana ed è stato elitrasportato all’ospedale San Bortolo di Vicenza in gravi condizioni.

I Vigili del Fuoco della squadra del distaccamento di Lonigo sono intervenuti con cinque operatori e hanno lavorato con cesoie e divaricatore per estrarre l’uomo dalla Ford Cmax. Il ferito è stato affidato alle cure del Suem mentre gli altri guidatori coinvolti non sono stati feriti nell’incidente. Le dinamiche dello scontro sono al vaglio dei Carabinieri di Lonigo.

– – – – – –

