Il primo freddo e il maltempo spargono grandine sul Pasubio

Il primo freddo e la forte perturbazione di oggi, 24 settembre, ha portato importanti accumuli di grandine sul Pasubio. La webcam di Rifugio Papa ha registrato due incredibili scatti per gli amanti della montagna. E non si è trattato dell’unica montagna dove chicchi piccoli ma in grandissima quantità hanno imbiancato, con un effetto-neve, anche l’altopiano (in particolare Roana) e l’altopiano del Tretto di Schio.

Una “spruzzata” di ghiaccio immortalata anche dall’occhio digitale del Rifugio Achille Papa, che si trova a 1928 metri di altitudine in posizione panoramica sul versante meridionale del massiccio.