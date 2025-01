Incidente mortale in moto sul cavalcavia. Vittima un centauro vicentino

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

E’ stata confermata la morte di un motocilista vicentino nel pomeriggio di oggi, venerdì 17 gennaio, sopra il cavalcavia della strada provinciale 17 in territorio comunale di Lonigo. Si tratta di un uomo, di età tra i 40 e i 50 anni, la cui identità non è al momento nota e che risiede in un paese della provincia berica.

L’allarme è stato lanciato poco dopo le 16 da automobilisti di passaggio sulla trafficata via di comunicazione. Si sarebbero imbattuti in una motocicletta rovesciata sull’asfalto e vicino il corpo inerte del pilota.

Subito è partita la chiamata al 118, con la centrale operativa del Suem del capoluogo berico a inviare sul posto una squadra di emergenza con ambulanza medica. Gli operatori sanitari si sono prodigati per tentare di recuperare la vittima dello schianto in motocicletta ma, per quanto si è dato a sapere, il centauro era già spirato all’arrivo dei soccorsi. Quello che in gergo si definisce come codice nero, con esito infausto dell’uscita e successivo rientro in ospedale. Inevitabili sul piano della circolazione stradale i disagi al traffico, nelle due ore successive al dramma, fino alla chiusura dell’intervento della polizia locale e la rimozione della due ruote.

Nessun altro veicolo, almeno apparentemente, risulterebbe coinvolto nell’incidente, ma il prolungato esame dello scenario da parte degli agenti di polizia locale di Lonigo inviati sul posto lascia intendere che non si possa escludere, almeno per ora, alcuna ipotesi riguardo la dinamica del tragico evento.

La notizia è in aggiornamento