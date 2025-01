Valdagno è in “salute”: lo dice l’Ulss 8 Berica con il riconoscimento di Comune Attivo

Valdagno entra nella rete dei “Comuni Attivi” del Veneto, con beneplacito e “benedizione” dell’Ulss 8 Berica. Un riconoscimento atteso e ricevuto con soddisfazione oggi in Municipio dal sindaco Maurizio Zordan e i collaboratori, che vale come garanzia che nella città della vallata omonima sono state attivate le buone pratiche per promuovere la salute della popolazione attraverso l’adozione di uno stile di vita sano e attivo rivolto a tutte le fasce di età.

L’attestazione firmata e una targa sono stati consegnati questa mattina al primo cittadino e alla vicesindaca Alessandra Finato, con presenti l’assessora ai servizi sociali Paola Peruzzo e il presidente del Consiglio Comunale, Ezio Lorenzi. Per consegnarli “in mano” direttamente nelle mani degli amministratori locali è stata composta una delegazione dell’Ulss 8 con la direttrice del Dipartimento Prevenzione Maria Teresa Padovan, la referente di “Promozione alla salute” Erica Barbieri e Maddalena Ruaro, affidataria del progetto “Comunità Attive”.

“Abbiamo aderito con convinzione alla rete regionale dei Comuni attivi – sottolinea il sindaco Maurizio Zordan -. Valdagno è da sempre una città che, anche grazie alle tantissime realtà presenti sul territorio, promuove concretamente lo sport e l’attività fisica offrendo opportunità per i cittadini e le cittadine di tutte le età. Questo riconoscimento è quindi un premio all’impegno della nostra comunità e un incentivo a non fermarsi, per continuare ad essere sempre più attivi. Un ringraziamento va all’Ulss e alla Regione per questo progetto che aiuta a fare rete nel segno della salute e della qualità della vita”.