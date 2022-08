Lavarone, ancora senza esito le ricerche di Willy. Sulla riva ad attendere la famiglia

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

E’ stata una giornata di attesa e di angoscia quella che ieri hanno trascorso amici e familiari di Willy, il 17enne di Lonigo scomparso nelle acque del Lago di Lavarone alle 15.30 circa di martedì, mentre si stava divertendo con i compagni del gruppo scout Agesci a bordo dei pedalò presi a noleggio. Mercoledì, dall’alba e per tutta la giornata, i sommozzatori del corpo dei vigili del fuoco di Trento si sono immersi più volte per cercare di riportare in superficie il corpo del ragazzo. Oggi le operazioni riprenderanno, utilizzando un sonar per scandagliare il fondo e in particolare le aree coperte dalla vegetazione immersa.

La vasta superficie del fondale lacustre, più che la profondità – in media di circa 15 metri nello specchio d’acqua in cui l’adolescente è scomparso – stanno rendendo difficoltose le operazioni di recupero. Ed è possibile che il corpo sia stato trascinato più lontano dalle correnti subacquee che caratterizzano questi bacini naturali di montagna. Ieri, per tutto il giorno, si sono visti a riva familiari e parenti del 17enne originario della Costa d’Avorio, rimasti in silenzio ad attendere con gli sguardi rivolti al lago e alle imbarcazioni dei vigili del fuoco. Il nome completo del ragazzo ivoriano è William N’Guettia, con il fratello maggiore e i genitori residente a Lonigo e da un anno entrato nel gruppo scout legato alla parrocchia del Santissimo Redentore.

Intanto è di ieri la notizia del divieto di balneazione a Lavarone disposta dal sindaco locale attraverso un’ordinanza. Un atto dovuto per favorire le ricerche e insieme un segno di rispetto, voluto dal sindaco Isacco Corradi e che dovrebbe perdurare fino al termine delle operazioni dei soccorritori che stanno esplorando palmo a palmo la conca d’acqua del lago trentino, muovendosi su due gommoni. I tanti visitatori e bagnanti hanno capito, e anche chi si trova in vacanza nella località trentina attende pazientemente l’esito delle ricerche del giovanissimo scout che sul piano formale risulta ancora come disperso, pur essendo chiaro l’epilogo a cui è andato incontro Willy. Nel 2018, in quell’occasione a causa di un malore, nello stesso posto si pianse un’altra vittima: si trattava di un turista, il cui corpo era riemerso a distanza però di poche ore dalla disgrazia.

A seguire da vicino la triste vicenda per il Comune, a nome dell’intera cittadinanza, è da ieri in prima persona l’assessore Sandra De Marzi, ex scout con vent’anni di militanza proprio nel gruppo locale Agesci. Lo stesso che, in questi giorni, aveva organizzato il campo estivo a Serrada in Folgaria e la serie di escursioni sulle montagne tra cui quella di Lavarone, una gita di divertimento nei programmi delle uscite. “Desidero esprimere la nostra solidarietà ai familiari del povero ragazzo – spiega l’amministratrice pubblica in un’intervista, assessore al Sociale a Lonigo -, che stanno vivendo ore terribili, e allo stesso modo alla comunità scout che so bene quale dramma stia affrontando. E’ un triste momento per tutta la comunità”.