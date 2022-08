Cade da cavallo durante una passeggiata, 34enne grave dopo aver sbattuto la testa

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Una gita a cavallo sulle sponde del fiume Brenta in località Pozzoleone, in compagnia di un’amica, ha rischiato di trasformarsi in tragedia per una 34enne. L’episodio è avvenuto nella mattinata di oggi, 11 agosto, quando la donna è stata sbalzata mentre era in sella all’animale che, per motivi ancora in fase di accertamento, si è innervosito procurandole un grave trauma.

Nella caduta, la donna, ha impattato violentemente con il capo a terra rimanendo immobile. L’amica ha immediatamente lanciato l’allarme e sul posto sono intervenuti i medici del Suem che, dopo aver valutato le condizioni della vittima, hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso giunto da Padova. Ora la donna si trova in rianimazione all’ospedale San Bortolo di Vicenza per esami clinici più approfonditi.