Nuova rotatoria da quasi mezzo milione di euro. Arriva l’ok definitivo dalla Giunta

Un progetto di cui si parlava, si discuteva e infine si rimandava da ormai 10 anni a Lonigo. La nuova rotatoria che andrà a sostituire l’incrocio a raso tra via Turati e via Rotonda è stata definitivamente approvata, dopo il via libera della Giunta comunale nella recente seduta di fine giugno. Costerà 490 mila euro nel suo complesso, con un importante contributo regionale pari a 210 mila euro a “calmierare” l’esborso delle casse pubbliche dell’ente locale leoniceno.

Un’opera di decennale ideazione di massima che sarà installata principalmente al fine di garantire più sicurezza agli utenti della strada, visti i vari episodi pericolosi a causa dell’alta velocità con cui automobilisti e motociclisti incoscienti affrontano quel tratto. Nonostante il limite imposto di 50 km/h lungo la sp di San Feliciano, di fronte all’area Luna Park e in prossimità degli impianti sportivi comunali (Stadio, piscina e tiro a segno), si sono segnalati vari incidenti in passato – anche con vittime purtroppo – a causa del mancato rispetto del codice della strada.

“L’obiettivo dichiarato del progetto – si legge nella nota di accompagnamento – è quello di individuare una soluzione ottimale per migliorare sia l’organizzazione che la sicurezza dell’intersezione stradale, visto che la strada provinciale in quel tratto risulta percorsa da veicoli a velocità ben superiore al limite rendendo particolarmente pericolosa l’immissione in provinciale dai due rami di via Turati”. Viene così risolto l’annoso problema del rischio di uno dei “punti neri” della viabilità leonicena.

Capitolo costi. Quasi mezzo milione di euro da investire per l’opera, con investimento ripartito tra enti pubblici locali. La rotatoria è già finanziata per l’ammontare di 420 mila euro, vale a dire per il costo che era stato stimato dal progetto approvato nel 2010 dall’amministrazione comunale dell’epoca per la medesima opera, il cui processo di realizzazione era stato successivamente interrotto. Di questi 210 mila rimangono a carico della Regione Veneto (grazie all’inserimento dell’opera nel bando regionale 2018) mentre i restanti 70 mila euro saranno integrati con fondi propri delle casse comunali. Prossimo step l’invio del fascicolo completo alla Regione Veneto entro il prossimo 14 luglio come da accordi, poi si provvederà alla redazione del progetto esecutivo e all’indizione della gara di appalto per l’esecuzione dei lavori. Infine, via libera al grande cantiere.

“La sicurezza è sempre una priorità – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Giuseppe Gaspari -. La rotatoria sarà a quattro bracci, con un raggio interno di 12,50 metri e un raggio esterno di 18,50 metri. Verrà installato anche un nuovo e idoneo impianto di illuminazione ed è prevista la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili in sicurezza”. Risolta anche la questione relativa all’acquisto di una porzione di terreno privato necessario per la realizzazione della rotonda stradale, la cui pubblica utilità è stata sancita definitivamente.