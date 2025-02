Perdita di gas da tubo interrato, in “campo” tecnici Enel e pompieri per limitare i disagi

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Non sono solo scesi in campo, ma letteralmente nel campo (agricolo) i vigili del fuoco del 115 chiamati in causa a metà mattinata per una perdita di gas, con potenziale situazione di pericolo vista anche la presenza dei cavi di alta tensione in prossimità.

Chiamata d’emergenza giunta alle 10 di oggi, dalla periferia di Almisano a Lonigo, dalla zona di campagna con una porzione di zona industriale in via del Lavoro. Nel terreno teatro della situazione imprevista è in corso la posa di una serie di pali verticali utilizzati per la viticultura.

Il problema sarebbe scaturito da una manovra errata da parte di un mezzo escavatore, che avrebbe danneggiato la tubazione interrata del gas metano di media pressione. La squadra dei vigili del fuoco arrivata dal locale distaccamento leoniceno ha iniziato ad abbassare la nuvola di gas con la diffusione dell’acqua nebulizzata, nell’attesa dell’intervento dei tecnici della rete gas metano per la chiusura a monte della conduttura.

Sul posto i tecnici dell’Enel, della rete gasdotto e della vicina vetreria di Almisano dando vita a una collaborazione a “più mani” con gli operatori dei vigili del fuoco per limitare al minimo i disagi. Nessun problema è stato riscontrato per le persone coinvolte nel corso dell’intervento, in via di risoluzione.