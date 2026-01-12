Schianto fra tre auto lungo la Provinciale 17: una persona ferita

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Scontro fra tre auto questa mattina intorno alle 8 a Lonigo: una persona è rimasta lievemente feirta, danni ingenti ai tre veicoli coinvolti.

Poco prima delle ore 8 di questa mattina, lunedì 12 gennaio, i vigili del fuoco del distaccamento di Lonigo sono intervenuti a Lonigo lungo la Strada Provinciale 17 all’altezza dell’incrocio con via Casette.

I pompieri hanno messo in sicurezza i mezzi coinvolti e l’area interessata dall’incidente, provocato forse da una distrazione o una mancata precedenza.

Il ferito è stato preso in carico dal personale sanitario del Suem 118 e successivamente trasportato in ospedale per gli accertamenti medici del caso. Presenti anche i carabinieri e la polizia Locale per la gestione della viabilità e per i rilievi di competenza. L’intervento dei Vigili del fuoco si è concluso dopo circa un’ora e mezza.

