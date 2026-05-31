Scontro fra due auto all’alba: una va a fuoco

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Lungo viale della Repubblica a Sandrigo, due auto si sono scontrate questa mattina poco dopo il sorgere del sole. La dinamica del sinistro, ancora al vaglio delle forze dell’ordine, ha visto una delle due vetture, alimentata a gas, innescare un incendio in prossimità di una casa che si affaccia sul viale.

Immediato l’intervento del distaccamento volontario dei vigili del fuoco di Thiene che, giunto sul posto con due automezzi, ha spento l’incendio e ripristinato la sicurezza dell’area. Nonostante l’impatto non si sono registrati feriti e l’intervento si é concluso in poco più di un ora.

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