Quarto 1-0 a favore nelle ultime sei partite: il Lane vince ancora. E anche l’Arzichiampo

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Un doppio 1-0 lancia al galoppo, verso i rispettivi traguardi, la coppia di vicentine di serie C. Cuomo e Mattioli, per i colori biancorossi e per i giallocelesti di L.R. Vicenza e Arzignano, costituiscono il tandem di uomini clou del week end pallonaro promossi a matchwinners. Ed è così che il sistema-Gallo, quello che capitalizza al massimo le vittorie di misura, vale una vetta confermata a +11 sulla prima inseguitrice, l’indomita Union Brescia, oltre che tenersi stretta l’imbattibilità stagionale in campionato.

Bresciani che infilano il poker di vittorie consecutive, con anche qui un 1-0 ma esterno sul campo delle Dolomiti Bellunesi. Vince anche l’altra outsider sul podio, il Lecco, mentre il Cittadella non riesce a dare continuità di risultati positivi sul lungo periodo, incappando in un ko che che vale come definitivo passaggio a un “piano B” delegato ai playoff. Scavalca due club in un colpo solo l’Arzignano Valchiampo, che sale al 9° posto (con secondo miglior attacco del girone, dietro al Lane e al paio dell’Union Brescia) facendo proprio il derby veneto con la Virtus Verona.

Ottimo viatico le due vittorie in vista del derbyssimo stavolta tutto vicentino, che dopo il 2-1 dell’andata al Menti vedrà lo stadio Dal Molin ospitare le due compagini della provincia, in buona forma, domenica 18 gennaio alle 14.30. Tolta la sconfitta casalinga proprio con il Brescia, ingurgitata malvolentieri (1-2 il punteggio) dopo aver condotto il match, e l’uscita dalla Coppa Italia di C con Ravenna, si tratta del sesto risultato utile di fila per la squadra rinfrancata dalle gestione Di Donato.

I VIDEOHIGHLIGHTS

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.