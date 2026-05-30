Via Lago di Trasimeno, auto si schianta contro un albero e prende fuoco: nessun ferito

Saranno le autorità intervenute sul posto a chiarire le cause all’origine dell’incidente che si è verificato nella mattinata di oggi, sabato 30 maggio, in via Lago di Trasimeno a Schio.

Dalle informazioni disponibili, una vettura Bmw si è schiantata contro un albero per poi prendere fuoco. Nessuna persona, per fortuna, è risultata ferita, ma il traffico è andato incontro a disagi. I vigili del fuoco sopraggiunti sul luogo hanno provveduto ad estinguere le fiamme e a mettere in sicurezza l’area.

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