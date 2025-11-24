Lutto nei vigili del fuoco: morto il capo distaccamento Luca Casarotto

Grande dolore nella comunità dei vigili del fuoco della provincia di Vicenza, che oggi ha annunciato attraverso i propri canali istituzionali la morte di Luca Casarotto, capo distaccamento della caserma di Arzignano. Casarotto è spirato sabato scorso, 22 novembre.

“Luca era un uomo di grande personalità – scrive l’ufficio comunicazione provinciale dei vigili del fuoco – noto per la sua gentilezza e allegria, che trasmetteva a tutti coloro che lo conoscevano, sia nel lavoro che nella vita privata. La sua dedizione e professionalità lo hanno reso un vigile del fuoco esemplare, e la sua perdita è un duro colpo per il Comando provinciale di Vicenza. Ci stringiamo al dolore della sua famiglia e dei colleghi, e lo ricordiamo con grande affetto e riconoscenza per il servizio reso alla comunità”.

