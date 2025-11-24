Lieve scossa di terremoto alle pendici del Grappa poco prima di mezzogiorno
Una lieve scossa di terremoto si è verificata alle 11,48 con epicentro nel Comune di Pieve del Grappa, due chilometri a nord di Paderno. Di magnitudo 2.1, è stata registrata dalla sede di Roma dell’Invg, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia.
La scossa, avvertita da alcuni abitanti della pedemontana del Grappa e anche nel Bellunese con un boato, è partita da una liberazione di energia a 7,8 chilometri di profondità. Non si segnalano danni.
