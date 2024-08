Manca da casa dalla prima mattinata, si cerca il 14enne Singh Rabnur

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Sono ore di comprensibile preoccupazione e di serrati controlli quelle che sta vivendo l’intera comunità di Arzignano dove da stamattina alle 9 si sono perse le tracce di Singh Rabnur, 14enne residente nella città del Grifo in zona San Bortolo: attivata subito la macchina delle ricerche su tutto il territorio.

Secondo le indicazioni fornite direttamente dai familiari, al momento della sparizione Singh, classe 2009, indossava una maglia gialla marca Adidas, pantaloncini corti bianchi con strisce laterali di colore rosso oltre a scarpe nere marca Nike. Il ragazzino, di corporatura robusta e altezza di 1metro e 50centimetri circa, si sarebbe allontanato a bordo della sua bicicletta nera, con ruote particolarmente grandi e vistose. All’appello per il suo ritrovamento che vede impegnati in particolare Carabinieri, Vigili del Fuoco ma anche volontari, si è unita anche la sindaca Alessia Bevilacqua: al momento non è noto se il ragazzino avesse comunicato qualche destinazione particolare, ma di fatto di lui non si sa più nulla già dalla mattinata.